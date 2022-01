Meta-Facebook: è nostro il supercomputer più veloce del mondo (Di martedì 25 gennaio 2022) Aiuterà i ricercatori a costruire nuovi modelli di intelligenza artificiale e anche a sviluppare nuovi strumenti di realtà aumentata Leggi su repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) Aiuterà i ricercatori a costruire nuovi modelli di intelligenza artificiale e anche a sviluppare nuovi strumenti di realtà aumentata

Advertising

cohibadelaserna : RT @maurobiani: #taglioalto #facebook #meta Non se ne esce. Questa settimana (anche autocritica) su @espressonline - CircoloDiNoto : RT @maurobiani: #taglioalto #facebook #meta Non se ne esce. Questa settimana (anche autocritica) su @espressonline - NapoletanoFier1 : RT @maurobiani: #taglioalto #facebook #meta Non se ne esce. Questa settimana (anche autocritica) su @espressonline - UniversoSocialM : Il supercomputer più veloce del mondo di Meta-Facebook - matildesjt : RT @maurobiani: #taglioalto #facebook #meta Non se ne esce. Questa settimana (anche autocritica) su @espressonline -