Lutto nel cinema, figlio di famosissimo attore morto suicida: aveva 26 anni (Di martedì 25 gennaio 2022) Grave Lutto per celebre attore statunitense. E’ stato ritrovato ieri il corpo senza vita di suo figlio, 26enne: l’ipotesi è quella di suicidio. Ancora non è stato confermato il giorno del decesso, ma il modo in cui è avvenuto farebbe pensare ad un suicidio. La notizia ha sconvolto il mondo del cinema. E’ stato ritrovato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Graveper celebrestatunitense. E’ stato ritrovato ieri il corpo senza vita di suo, 26enne: l’ipotesi è quella di suicidio. Ancora non è stato confermato il giorno del decesso, ma il modo in cui è avvenuto farebbe pensare ad un suicidio. La notizia ha sconvolto il mondo del. E’ stato ritrovato L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

void_lun4 : Che cosa strana (o forse no?) Il fatto che io non abbia ancora pianto. Ho avuto gli occhi lucidi nel vedere gli alt… - Ausi1983 : @Fedechino @SimoneAKirA Faceless purtroppo anche se sono in lutto perchè avrei giocato mazzi aggro con 4x di Facele… - CronacaSocial : Grave lutto nel mondo dello spettacolo, l'attore è morto in ospedale dopo un incidente ???? ?? - fedeporfidi : Nel centro destra pare che stiano in lutto più che a eleggere il pdr… per me stanno messi male eh… poi sono proprio… - NapoliToday : #Cronaca Lutto nel mondo della ristorazione napoletana: addio a Nando Pennino, storico titolare de 'Al Sarago'… -