LIVE Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 | Australian Open in DIRETTA | Nadal | arriviamo! Data e proiezioni ranking ATP

(Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI: QUANDO SI GIOCA? OCCHIO AI DUE GIORNI DI RIPOSO MATTEOSI SFOGA CON I TIFOSI: “NON VI SENTO, NON VI SENTO!”CON MATTEO: CONIN PALIO LA TOP5! QUANTI SOLDI HA GUADAGNATOCON LA SEMIFINALE? QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEOIN CARRIERA? SFONDATO UN MURO IMPORTANTE… 14.55 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per le celebrazioni di questa storica semifinale. Un caro saluto e buona giornata ...

Advertising

SkySport : LIVE. #Berrettini vola, è avanti di due set contro #Monfils: seguila sul canale 210 di #Sky #SkySport #SkyTennis… - _Sport_Calcio_ : ?? Segui LIVE Berrettini-Monfils su - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? Segui LIVE Berrettini-Monfils su - infoitsport : LIVE Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: CUORE E TESTA, L'AZZURRO E' IN SEMIFI… - MarriStefania : Semifinaleeeeeee -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

...in semifinale 25 Gennaio 2022 Matteovola in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in... Read More Primo Piano...14.55 La nostra DIRETTAdi- Monfils finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per le celebrazioni di questa storica semifinale. Un caro saluto e buona giornata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MATTEO BERRETTINI DA FENOMENO BATTE GAEL MONFILS 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 E ARRIVA DA NADAL IN ...Matteo Berrettini affronterà Rafa Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...