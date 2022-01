“In venti secondi sono passati ai manganelli”: parlano i 18enni caricati al sit-in per Lorenzo Parelli. “Per curarci fazzoletti e lattine fredde” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ismaele Calaciura Errante ha 18 anni e studia al liceo classico Visconti di Roma. È uno dei 350 studenti scesi in piazza domenica 23 gennaio dopo la morte sul lavoro di un loro coetaneo, Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda meccanica in Friuli. Ismaele ha concluso la giornata all’ospedale San Giovanni, da cui è uscito soltanto dopo mezzanotte: trauma cranico senza commozioni, quattro punti di sutura per le manganellate della polizia che ha caricato i ragazzi di fronte al Pantheon. “Ironia della sorte”, racconta al fattoquotidiano.it, “il mattino dopo sono andato a fare alternanza scuola-lavoro, che per noi del classico consiste in un corso sulla transizione ecologica”. Al pomeriggio, invece, è andato dai Carabinieri per denunciare chi lo ha mandato in ospedale: “Ho sporto denuncia contro ignoti del Reparto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ismaele Calaciura Errante ha 18 anni e studia al liceo classico Visconti di Roma. È uno dei 350 studenti scesi in piazza domenica 23 gennaio dopo la morte sul lavoro di un loro coetaneo,, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda meccanica in Friuli. Ismaele ha concluso la giornata all’ospedale San Giovanni, da cui è uscito soltanto dopo mezzanotte: trauma cranico senza commozioni, quattro punti di sutura per le manganellate della polizia che ha caricato i ragazzi di fronte al Pantheon. “Ironia della sorte”, racconta al fattoquotidiano.it, “il mattino dopoandato a fare alternanza scuola-lavoro, che per noi del classico consiste in un corso sulla transizione ecologica”. Al pomeriggio, invece, è andato dai Carabinieri per denunciare chi lo ha mandato in ospedale: “Ho sporto denuncia contro ignoti del Reparto ...

