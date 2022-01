Firenze | ragazze fermate con un chilo d’oro Indagate per ricettazione

(Di martedì 25 gennaio 2022) La polizia le ha scoperte copn und'oro tra collane, orecchini e bracciali, ritenuto essere il bottino di recenti furti messi a segno in appartamenti del territorio fiorentino. Per questo due, di 20 e 22 anni originarie dell'Est Europa,per, sono state sottoposte a fermo. Nei giorni scorsi è scattato il blitz della squadra mobile in un affittacamere nei pressi di Ponte Vecchio L'articolo proviene daPost.

... dove i 'Falchi' della Squadra Mobile hanno sorpreso dueospiti della struttura - di 20 e ... che è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale disu richiesta della Procura della ...Al meeting indoor salti open di, nel salto in lungo Cadetti si registrano un eccellente ... il secondo dellee dei Cadetti. Una menzione speciale, tra gli altri, per Giulio Guccione e ...La polizia le ha scoperte copn un chilo d'oro tra collane, orecchini e bracciali, ritenuto essere il bottino di recenti furti messi a segno in appartamenti del territorio fiorentino. Per questo due ra ...Sottoposte dalla Polizia a “fermo” per ricettazione. Una ha cercato di gettare nel water un costoso braccialetto ...