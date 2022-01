Elisabetta II, sempre più sola: si è fatta convincere (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la Regina Elisabetta II sono stati anni difficili di lutti, scandali, allontanamenti più o meno definitivi, alla quasi vigilia del 70esimo Giubileo dalla sua incoronazione, appare sempre più sola. E’ stato veramente un anno orribile per la Regina Elisabetta, il dolore più grande, la dipartita del suo più grande amore, il Principe Filippo e poi un lutto dietro l’altro, i primi acciacchi da 90enne, la delusione dell’allontanamento americano di Harry, lo scandalo sessuale nella Royal Family. I CambridgeLa Regina non è nuova a rapporti familiari difficili, se pensiamo per esempio al burrascoso rapporto con l’adorata sorella Margaret che si vide vietare dalla sovrana il matrimonio con l’amore della sua vita ma sicuramente la delusione del figlio Andrea, rappresenta un grande dramma per una madre, prima ... Leggi su topicnews (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la ReginaII sono stati anni difficili di lutti, scandali, allontanamenti più o meno definitivi, alla quasi vigilia del 70esimo Giubileo dalla sua incoronazione, apparepiù. E’ stato veramente un anno orribile per la Regina, il dolore più grande, la dipartita del suo più grande amore, il Principe Filippo e poi un lutto dietro l’altro, i primi acciacchi da 90enne, la delusione dell’allontanamento americano di Harry, lo scandalo sessuale nella Royal Family. I CambridgeLa Regina non è nuova a rapporti familiari difficili, se pensiamo per esempio al burrascoso rapporto con l’adorata sorella Margaret che si vide vietare dalla sovrana il matrimonio con l’amore della sua vita ma sicuramente la delusione del figlio Andrea, rappresenta un grande dramma per una madre, prima ...

