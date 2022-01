Covid: in Francia record di morti quotidiani in ospedale (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Covid ha ucciso 393 persone in 24 ore negli ospedali di Francia, per un totale di 129.022 morti dall'inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record di decessi quotidiani ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha ucciso 393 persone in 24 ore negli ospedali di, per un totale di 129.022dall'inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta deldi decessi...

