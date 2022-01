C'è Travaglio in studio dalla Gruber? Giuseppe Conte si inchina: a pochi minuti dalla diretta... (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa sera, martedì 25 gennaio, nel consueto appuntamento con Lilli Gruber e il suo Otto e mezzo gli ospiti saranno Giovanna Vitale, Massimo Giannini, Carlo Rossella e Marco Travaglio. Sarà curioso osservare l'intervento del direttore del Fatto quotidiano dopo le parole di chiusura di Giuseppe Conte sulla candidatura di Mario Draghi al Quirinale, alla luce anche delle dichiarazioni dello stesso Travaglio qualche giorno fa. “Draghi non deve andare al Quirinale per motivi di architettura istituzionale: ci trasformerebbe in una repubblica presidenziale e anziché avere un presidente garante avremmo un presidente padrone“, aveva detto la scorsa settimana Travaglio nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi'. Lui che è considerato da tempo il consigliere politico del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa sera, martedì 25 gennaio, nel consueto appuntamento con Lillie il suo Otto e mezzo gli ospiti saranno Giovanna Vitale, Massimo Giannini, Carlo Rossella e Marco. Sarà curioso osservare l'intervento del direttore del Fatto quotidiano dopo le parole di chiusura disulla candidatura di Mario Draghi al Quirinale, alla luce anche delle dichiarazioni dello stessoqualche giorno fa. “Draghi non deve andare al Quirinale per motivi di architettura istituzionale: ci trasformerebbe in una repubblica presidenziale e anziché avere un presidente garante avremmo un presidente padrone“, aveva detto la scorsa settimananel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi'. Lui che è considerato da tempo il consigliere politico del ...

Advertising

anna_travaglio : @tella_vale Ma ho un referente uno che lavora li in studio e mi ha confermato tutto - tella_vale : @anna_travaglio Stai in studio? - Liberalplus : @Thalon1977 @jacopo_iacoboni @LaStampa Ma Travaglio assolutamente in presenza in studio. E pubblico composto da Cas… -