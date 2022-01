Borsa di Tokyo apre in ribasso dello 0,51% (Di martedì 25 gennaio 2022) La Borsa di Tokyo ha aperto in calo con gli investitori ispirati alla cautela per i rischi geopolitici legati alla crisi Ucraina e alle decisioni della Federal Reserve statunitense attese per la fine ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladiha aperto in calo con gli investitori ispirati alla cautela per i rischi geopolitici legati alla crisi Ucraina e alle decisioni della Federal Reserve statunitense attese per la fine ...

Advertising

CorriereQ : Borsa di Tokyo apre in ribasso dello 0,51% - fisco24_info : Borsa di Tokyo apre in ribasso dello 0,51%: Occhi degli operatori su crisi Ucraina e Fed - iconanews : Borsa di Tokyo apre in ribasso dello 0,51% - tfnews_t : #BORSA #Tokyo apre la seduta in ribasso #economia #economy #WorldEconomicForum #giappone #Japan #news #tfnews… - ansa_economia : Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a mosse Fed. Tokyo (+0,24%), Hong Kong (-1,1%), Lo yen in rialzo sul dolla… -