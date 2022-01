Boris Johnson parla di Partygate e Ucraina

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il premier britannicodele della crisiha detto di essere favorevole alle indagini di Scotland Yard sul party organizzato nel suo ufficio durante il lockdown.ndo di, afferma che la Gran Bretagna è pronta ad inviare le truppe per proteggere gli alleati della NATO.

Londra, 25 gen 15:23 - Il premier britannicosi è detto disposto ad essere interrogato dalla polizia metropolitana di Londra in merito alle...Il 'partygate' crea sempre più problemi al governo di. L'ultima rivelazione parla di una festa di compleanno del premier festeggiata il 19 giugno 2020 a Downing street, mentre nel resto del Paese erano vietati gli incontri sociali al chiuso.Fino a 30 persone hanno partecipato a una festa al 10 di Downing Street Londra: Il capo della polizia di Londra ha dichiarato martedì ...È un momento fantastico per prenotare un viaggio e godersi il meglio che il Regno Unito ha da offrire». Uk, stop ai tamponi. E ancora, Tim Alderslade di Airlines Uk (associazione di categoria delle co ...