Basket Eurocup 2021/2022, Ulm-Virtus Bologna 84-68: cronaca e tabellino

Sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna, battuta dai tedeschi del Ratiopharm Ulm nella sfida valida per l'undicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di Basket. 84-68 il punteggio del match, che vede i padroni di casa avanti fin dalle prime battute ed i ragazzi di Scariolo incapaci di ricucire lo svantaggio. Jarom Blossomgame il miglior realizzatore della serata con 20 punti a referto. Quarta sconfitta nella competizione per la Virtus Bologna, raggiunta a quota 6 vittorie proprio dai tedeschi.

