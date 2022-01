Albania | un ordigno a casa del presidente della Federcalcio | Uefa preoccupata per la Conference

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un grave fatto di cronaca scuote il calcio albanese. Il, Armand Duka, da giorni minacciato, ha subito un atto intimidatorio. Un’esplosione causata da unsi è verificata nella sua abitazione, senza causare feriti, come fa sapere il suo portavoce. Le telecamere hanno catturato l’immagine di una persona incappucciata intenta ad azionare l’esplosivo. Duka ha detto di aver ricevuto un messaggio di minacce di morte, in cui gli veniva intimato di dimettersi. Laesprime preoccupazioni sulla sicurezzacapitale Tirana, che ospiterà la finale diLeague il 25 maggio. Alcuni funzionari si recheranno presto inper discutere delle preoccupazioni per le interferenzepolitica ...

Albania, un ordigno a casa del presidente della Federcalcio: Uefa preoccupata per la finale di Conference League, ecco i dettagli ...