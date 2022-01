Se devi dire una bugia dilla Grossa. A Spilimbergo, Sacile e Tolmezzo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se devi dire una bugia dilla Grossa, copione di grande successo del commediografo e attore inglese Ray Cooney, fu un cavallo di battaglia della ditta Johnny Dorelli, Paola Quattrini e Gloria Guida. Lo spettacolo ritorna in scena a trent’anni di distanza dalla prima messinscena italiana in un nuovo allestimento voluto da Gianluca Ramazzotti che farà tappa per quattro serate nel Circuito ERT. La tournée regionale partirà sabato 29 gennaio dal Teatro Miotto di Spilimbergo (ore 20.45), proseguirà con due recite – domenica 30 e lunedì 31 gennaio alle ore 21.00 – al Teatro Zancanaro di Sacile e si concluderà al Teatro Candoni di Tolmezzo martedì 1. febbraio alle 20.45. Sui palchi regionali saliranno Gianni Ferreri, Gianluca Ramazzotti e proprio Paola ... Leggi su udine20 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Seuna, copione di grande successo del commediografo e attore inglese Ray Cooney, fu un cavallo di battaglia della ditta Johnny Dorelli, Paola Quattrini e Gloria Guida. Lo spettacolo ritorna in scena a trent’anni di distanza dalla prima messinscena italiana in un nuovo allestimento voluto da Gianluca Ramazzotti che farà tappa per quattro serate nel Circuito ERT. La tournée regionale partirà sabato 29 gennaio dal Teatro Miotto di(ore 20.45), proseguirà con due recite – domenica 30 e lunedì 31 gennaio alle ore 21.00 – al Teatro Zancanaro die si concluderà al Teatro Candoni dimartedì 1. febbraio alle 20.45. Sui palchi regionali saliranno Gianni Ferreri, Gianluca Ramazzotti e proprio Paola ...

"Se devi dire una bugia dilla grossa". Un classico della risata a Spilimbergo, Sacile e Tolmezzo

