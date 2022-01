Saman | lo zio Danish nega tutto | «Sono stato incastrato» E punta il dito contro fratello e nipote

(Di lunedì 24 gennaio 2022) All’interrogatorio di garanzia, di fronte al gip,Hasnain hato ogni addebito, ogni coinvolgimento. Sostenendo di essere vittima di una congiura e di essere». Lo zio diAbbase si dichiara all’oscuro di cosa possa essere accaduto alla: la giovane pachistana scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Ma Carabinieri e Procura di Reggio Emilia lo accusano di essere invece l’autore materiale dell’omicidio della ragazza, in concorso con i cugini., lo ziorespinge le accuse: «» Anche peggio, forse. Secondo ...

REGGIO EMILIA " Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, avrebbe negato oggi di nuovo ogni coinvolgimento con la scomparsa della nipote 18enne, sparita da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile dell'anno scorso, dopo ...Parla l'avvocato Lalla Gherpelli che difende Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo che si era oppost ...Continuano le indagini sul caso di Saman Abbas. Lo zio Danish ha dichiarato di non essere coinvolto in nessun modo con la scomparsa della nipote ...