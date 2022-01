Salerno | addio ad Enzo Fasano | aperta la camera ardente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata allestita eddalle 15 presso l’ex sede di Alleanza nazionale in via Roma alaper porgere l’ultimo saluto al deputato salernitanoche si è spento nella serata di ieri dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. Domani alle 10 al Duomo disi terranno i funerali e per consentire la partecipazione dei parlamentari coinvolti nelle votazioni per il presidente della Repubblica è stato deciso di posticipare la votazione di domani alle 15. Lo scrive l’Ansa motivando la decisione per consentire ai parlamentari che lo vorranno di partecipare ai funerali. Da mercoledì le votazioni saranno alle 11. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio giunti per il parlamentare salernitano. L’assemblea ...