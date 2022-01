Rudy Zerbi, l’allievo scomparso prematuramente: fiumi di lacrime (Di lunedì 24 gennaio 2022) Rudy Zerbi e il ricordo dell’allievo scomparso prematuramente che ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti: ecco i dettagli della vicenda Uno dei migliori insegnanti della scuola di Amici e migliore produttore sulla scena musicale italiana che ha dimostrato il suo talento e la sua bravura per anni collaborando con una delle case discografiche più importanti, la Sony Music, è lui, Rudy Zerbi. Egli, non ha mai smesso di ringraziare colei che nel corso degli anni gli ha dato la possibilità di collaborare nel noto talent Amici, Maria De Filippi riconoscendo nella donna un meraviglioso talento e bravura. Tra i programmi più famosi a cui l’uomo ha collaborato possiamo ricordare Pequenos gigantes e Tu si Que Vales. curiosità (foto web)Prima di diventare ... Leggi su topicnews (Di lunedì 24 gennaio 2022)e il ricordo delche ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti: ecco i dettagli della vicenda Uno dei migliori insegnanti della scuola di Amici e migliore produttore sulla scena musicale italiana che ha dimostrato il suo talento e la sua bravura per anni collaborando con una delle case discografiche più importanti, la Sony Music, è lui,. Egli, non ha mai smesso di ringraziare colei che nel corso degli anni gli ha dato la possibilità di collaborare nel noto talent Amici, Maria De Filippi riconoscendo nella donna un meraviglioso talento e bravura. Tra i programmi più famosi a cui l’uomo ha collaborato possiamo ricordare Pequenos gigantes e Tu si Que Vales. curiosità (foto web)Prima di diventare ...

