Quirinale 2022 | Paolo Maddalena più votato a primo scrutinio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Elezioni per il, l’ex giudice costituzionaleè risultato il piùnelper l’elezione del Presidente della Repubblica con 36 voti. Hanno inoltre ottenuto preferenze: il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, 16; la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, 9; Silvio Berlusconi, il deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli, Guido De Martino, figlio di Francesco, e il deputato ex M5S Antonio Tasso, 7; Umberto Bossi e il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, 6; Marco Cappato, 5; il senatore della Lega Cesare Pianasso e Bruno Vespa, 4; il conduttore di un ‘Giorno da pecora’, Giorgio Lauro, Enzo Palaia, il direttore del Dis, Elisabetta Belloni, la deputata di Italia viva Maria Teresa Baldini, il presidente della Lazio, ...

Vedi Anche, volti tesi dei leader dopo la prima votazione. Salvini, Letta e Conte lasciano la Camera senza lasciare dichiarazioni Facce tese anche nelle file del M5S. Alla Camera si ..."Stanno risalendo le quotazioni di Mario Draghi ? Non lo so, non faccio il bookmaker?", sussurra Luigi Di Maio ai cronisti che lo circondano. Il ministro degli Esteri, corteggiatissimo, è rimasto ...I leader del Partito Democratico, Enrico Letta, della Lega, Matteo Salvini, e del Movimento % stelle, Giuseppe Conte, hanno avuto un colloquio con il premier Draghi, al momento nome favorito per il ...Il cantautore romano: I nostri politici non facciano di questa materia un sondaggio su quale partito è più potente dell'altroRoma, 24 gen. L'elezione per il Quirinale? Mi auguro che, visti i tempi che ...