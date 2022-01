Ponticelli | rogo di rifiuti e furto di tombini di ghisa | chiusa una strada

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia municipale è intervenuta dopo la segnalazione di un incendio divicino via Argine (nei pressi dell’Ospedale del Mare). Gli Agenti della Polizia Locale reparti Investigativa e Ambientale, sono intervenuti, su segnalazione, nei pressi di Via Argine nel Viale che collega l’arteria alla Via Pacioli in direzione dell’Ospedale del Mare

