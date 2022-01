Lazio | Vavro e Muriqi sbloccano il mercato

Advertising

LazialeDisci : RT @MarcoVBava: #Vavro lascia la #Lazio, prestito con diritto di riscatto a 7,5 milioni di euro. Ci rivediamo ad Auronzo, Denis. ?? - GiancarloPoli7 : RT @errera_luca: #Vavro ???? ???? Accordo raggiunto con il #Copenhagen e ragazzo già volato in Danimarca @Solo_La_Lazio - Luxgraph : Lazio, Vavro torna al Copenaghen: ufficiale il prestito ai danesi - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: è ufficiale, Vavro va in prestito al Copenaghen. Inserito diritto di riscatto a 7,5 milioni di euro #ANSA https:/… - serieAnews_com : La Lazio sfoltisce la rosa: Vavro va in prestito con diritto di riscatto al Copenhagen ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Vavro

...il vero nemico dellasi conferma l'indice di liquidità, specialmente per eventuali acquisti da sostenere aprendo subito il portafogli. Buone notizie in tal senso sono arrivate da Denis, ...E' ufficiale il passaggio di Denisdallaal Copenaghen. Il difensore centrale torna in Danimarca in prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. "Copenaghen significa molto per me - il commento del ...Calciomercato Lazio, è ufficiale la cessione di Vavro: ora potrebbe sbloccarsi il mercato in entrata. Il difensore slovacco Denis Vavro lascia la Lazio e vola in Danimarca. Il difensore classe 1996 do ...ROMA - È ufficiale il passaggio di Denis Vavro dalla Lazio al Copenaghen. Il difensore centrale torna in Danimarca in prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. " Copenaghen signi ...