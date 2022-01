Il rapper è un grande appassionato di moda. E ha coinvolto nel "gioco" la sua nuova compagna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo stile sexy di Julia Fox guarda le foto Uniti da un flirt che va avanti da qualche mese – aspettiamo ancora un attimo prima di parlare di vera e propria storia d’amore – e, pare, anche dalla passione per la moda. Kanye West, 44 anni, e Julia Fox, 31, hanno partecipato insieme, come spettatori, alla sfilata di Kenzo per la moda maschile autunno inverno 2022/2023 a Parigi, la prima disegnata dallo stilista nipponico Nigo, 51, al suo debutto come direttore artistico. Leggi anche › Alla scoperta di Julia ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo stile sexy di Julia Fox guarda le foto Uniti da un flirt che va avanti da qualche mese – aspettiamo ancora un attimo prima di parlare di vera e propria storia d’amore – e, pare, anche dalla passione per la. Kanye West, 44 anni, e Julia Fox, 31, hanno partecipato insieme, come spettatori, alla sfilata di Kenzo per lamaschile autunno inverno 2022/2023 a Parigi, la prima disegnata dallo stilista nipponico Nigo, 51, al suo debutto come direttore artistico. Leggi anche › Alla scoperta di Julia ...

Rocha496 : @ilgiornale Poiché il rapper è un grande tifoso dei CARTONATI la notizia è passata sotto silenzio. - ewtaegi : @CHAN8ANG È Lee Kwon! ???? è il + grande del gruppo e main rapper ?? - Adriano161093 : @xxxamicixxx @AmiciUfficiale Il grande, anzi che dico, il grandissimo rapper Franco126 conosciuto a livello interna… - luca5587 : Comunque sono un po' offeso nessuno mi ha detto GRANDE ANCHE IO ASCOLTO XXXX RAPPER ROMANO. MALE - max41049 : @mathiassss__ Chanche the rapper più grande what if degli ultimi dieci anni di rap -