“I miei genitori non mi facevano uscire, erano terrorizzati”: Arisa racconta il suo passato (Di lunedì 24 gennaio 2022) “I miei genitori non mi facevano uscire, erano terrorizzati”: Arisa racconta il suo travagliato passato Chi è che non conosce la mitica cantante Arisa, dalla voce delicata ma dalla fortissima personalità. Si è raccontata in maniera profonda durante un’intervista, svelando i difficili momenti che ha dovuto attraversare nella sua adolescenza. Rosalba Pippa, vero nome della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Inon mi”:il suo travagliatoChi è che non conosce la mitica cantante, dalla voce delicata ma dalla fortissima personalità. Si èta in maniera profonda durante un’intervista, svelando i difficili momenti che ha dovuto attraversare nella sua adolescenza. Rosalba Pippa, vero nome della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

iperlunatica : sono proprio i miei genitori - KoishiHedgehog : @LolaLol937 Entrambi i miei genitori fanno parte di una setta, e questo comportamento di madrebio era in parte guid… - AndreaMapi : @felcemartello Non so se è la foto in cui faccio la miglior figura possibile, ma è sicuramente quella che mi piace… - blame_theartist : I miei genitori invocano la libertà di non vaccinarsi. ?? Io invoco la libertà di ascoltare la musica a tutto volume… - amaliaapiccinii : i miei genitori non sono fieri di me, ma almeno lo è lui <3 -