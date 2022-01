Goggia in lacrime, ora è corsa contro il tempo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Caduta sulla pista di Cortina, ha subito una distorsione al ginocchio, lesione del crociato e frattura del perone: "Voglio esserci ai Giochi" di DORIANO RABOTTI Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Caduta sulla pista di Cortina, ha subito una distorsione al ginocchio, lesione del crociato e frattura del perone: "Voglio esserci ai Giochi" di DORIANO RABOTTI

Advertising

SilviaAzzaroli : #ForzaSofia Abbiamo visto quella tua caduta, l'abbiamo vista tutti e abbiamo urlato e pianto con te. Non aver paura… - BroginiAlessio : 'Un giro d'orologio quotidiano ha ricostruito una macchina da guerra'. La classica benedizione di #Repubblica non… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Lacrime, laser, riflessologia, bagni nel ghiaccio: come ha fatto Sofia Goggia a recuperare così in fretta? - SalvatoreSamp : RT @Corriere: Lacrime, laser, riflessologia, bagni nel ghiaccio: come ha fatto Sofia Goggia a recuperare così in fretta? - codeghino10 : RT @Corriere: Lacrime, laser, riflessologia, bagni nel ghiaccio: come ha fatto Sofia Goggia a recuperare così in fretta? -