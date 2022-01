Elezioni Presidente della Repubblica, da Chiellini a Berrettini e Sinner: social scatenati (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alle 15 alla Camera si sono aperte le urne per la scelta del tredicesimo Presidente della Repubblica: i social si sono scatenati tra meme e reazioni super divertenti Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alle 15 alla Camera si sono aperte le urne per la scelta del tredicesimo: isi sonotra meme e reazioni super divertenti

Advertising

DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - ItaliaViva : ?? Pronti per 'QuiriTalk' ? Tutti i giorni, a partire da domani, dalle 8.30 alle 9, @matteorenzi vi aspetta in onda… - ilpost : E sono arrivati anche i primi voti di quelli che vogliono fare spiritosi - Maxlore60350120 : RT @BarillariDav: Un positivo può votare per il presidente della repubblica. Anche un malato in quarantena che scende dall'ambulanza vota.… - AlessandraZadro : RT @BarillariDav: Un positivo può votare per il presidente della repubblica. Anche un malato in quarantena che scende dall'ambulanza vota.… -