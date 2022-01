È stata assolta l'infermiera Piombino, la Corte di appello cancella l'ergastolo (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - La Corte di assise di appello di Firenze ha assolto Fausta Bonino, l'infermiera di 58 anni accusata di omicidio volontario plurimo e aggravato per dieci morti sospette avvenute nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villamarina di Piombino, in provincia di Livorno, dove la donna lavorava, tra il settembre del 2014 e il settembre del 2015. I difensori dell'infermiera, che si è sempre proclamata innocente, avevano chiesto l'assoluzione. Quella della Bonino è stata una travagliata vicenda giudiziaria. In primo grado il gup del tribunale di Livorno Marco Saquegna, il 19 aprile del 2019, la condannò all'ergastolo, riconoscendone la colpevolezza solo per quattro delle dieci morti sospette, in quanto in quei casi sarebbe stata accertata la sua ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Ladi assise didi Firenze ha assolto Fausta Bonino, l'di 58 anni accusata di omicidio volontario plurimo e aggravato per dieci morti sospette avvenute nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villamarina di, in provincia di Livorno, dove la donna lavorava, tra il settembre del 2014 e il settembre del 2015. I difensori dell', che si è sempre proclamata innocente, avevano chiesto l'assoluzione. Quella della Bonino èuna travagliata vicenda giudiziaria. In primo grado il gup del tribunale di Livorno Marco Saquegna, il 19 aprile del 2019, la condannò all', riconoscendone la colpevolezza solo per quattro delle dieci morti sospette, in quanto in quei casi sarebbeaccertata la sua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di… - qn_lanazione : Assolta in Appello l'infermiera #FaustaBonino. Era stata condannata all'ergastolo - sulsitodisimone : È stata assolta l'infermiera Piombino, la Corte di appello cancella l'ergastolo - messveneto : Niente ergastolo per l’infermiera di Piombino a processo per la morte di 10 pazienti. L’Appello cancella la condann… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di omicid… -