Covid-19 in Cina: riapre Xi’an dopo un mese di isolamento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Aggiornamenti Covid dalla Cina. Il capoluogo dello Shaanxi riapre in seguito a una diminuzione rilevante delle infezioni da Coronavirus. La città era soggetta da diverse settimane a un severo lockdown, a causa di un focolaio provocato da qualche deCina di contagi della variante Delta del virus. All’annuncio è seguito un riavvio dei voli commerciali che permette di fronteggiare anche lo scarseggiamento di beni di prima necessità registrato durante il mese di confino. Cina: Xi’an è ora considerata una città a basso rischio, i cittadini hanno potuto tornare a svolgere le loro pratiche quotidiane usuali L’isolamento emergenziale ha messo a dura prova i cittadini. Infatti, in seguito alla scarsa quantità di cibo in circolo, gli abitanti hanno dovuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Aggiornamentidalla. Il capoluogo dello Shaanxiin seguito a una diminuzione rilevante delle infezioni da Coronavirus. La città era soggetta da diverse settimane a un severo lockdown, a causa di un focolaio provocato da qualche dedi contagi della variante Delta del virus. All’annuncio è seguito un riavvio dei voli commerciali che permette di fronteggiare anche lo scarseggiamento di beni di prima necessità registrato durante ildi confino.è ora considerata una città a basso rischio, i cittadini hanno potuto tornare a svolgere le loro pratiche quotidiane usuali L’emergenziale ha messo a dura prova i cittadini. Infatti, in seguito alla scarsa quantità di cibo in circolo, gli abitanti hanno dovuto ...

Advertising

ricpuglisi : Come si sarebbe comportata la sinistra italiana sul COVID e sul lockdown se la Cina avesse preso una strada diversa… - sssasalvolima : RT @lenora_16: @GabrieleCrudele Gennaio 2020, ancora di Covid si parlava solo in Cina. 18 giorni a letto con tosse fortissima, raffreddore,… - RobertoBerretta : RT @RaiNews: Dopo un mese, revocato il lockdown a Xi'an #covid-19 - sacspo : Covid: Cina, rimosso ufficialmente il lockdown a Xi'an - Ultima Ora - ANSA - infoitestero : Covid Cina: sospeso il lockdown a Xi'an, 72 casi a Pechino tra gli arrivi per le Olimpiadi invernali -