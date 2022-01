Calciomercato Torino: affare concluso per la punta, i dettagli (Di lunedì 24 gennaio 2022) In ottica Calciomercato il Torino conclude l’ affare Pellegri, ecco i dettagli. Pietro Pellegri dal Milan al Torino passando dal Monaco è ormai un operazione in dittura d’arrivo. Dopo una prima parte di stagione nell’ ombra dei veterani del Milan Pietro Pellegri ha deciso di cambiare aria. Alla ricerca di più spazio e costanza il classe 2001 raggiunge suo padre Marco team menager del Torino e mister Juric che l’ ha fatto esordire in serie A. Pellegri andrà ad allestire forse il ruolo meno prolifero della squadra di Ivan Juric portando il presidente Cairo ad operare in questa sessione di Calciomercato del Torino per il bene della squadra . Sanabria ha timbrato per la quinta volta il cartellino ieri contro il Sassuolo e il gallo Belotti è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) In otticailconclude l’Pellegri, ecco i. Pietro Pellegri dal Milan alpassando dal Monaco è ormai un operazione in dittura d’arrivo. Dopo una prima parte di stagione nell’ ombra dei veterani del Milan Pietro Pellegri ha deciso di cambiare aria. Alla ricerca di più spazio e costanza il classe 2001 raggiunge suo padre Marco team menager dele mister Juric che l’ ha fatto esordire in serie A. Pellegri andrà ad allestire forse il ruolo meno prolifero della squadra di Ivan Juric portando il presidente Cairo ad operare in questa sessione didelper il bene della squadra . Sanabria ha timbrato per la quinta volta il cartellino ieri contro il Sassuolo e il gallo Belotti è ...

