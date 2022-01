Australian Open 2022, nona giornata: Berrettini contro Monfils, Pegula per frenare Barty (Di lunedì 24 gennaio 2022) La nona giornata degli Australian Open 2022 partirà fra poche ore, con i quarti di finale dello Slam Australiano al centro della scena. L’Italia ritrova due tennisti italiani nei primi 8 di un Major, 49 anni dopo l’ultima volta. Berrettini e Sinner hanno vinto con merito le loro rispettive partite, raggiungendo rispettivamente Gael Monfils ed uno tra Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. Denis Shapovalov ha trovato invece il match perfetto, eliminando a sorpresa Alexander Zverev; invece Rafael Nadal torna nelle fasi finali di uno Slam, 8 mesi dopo l’ultima volta. Nel femminile, continua il sogno di Alizé Cornet, la quale ha piegato Simona Halep in due set, così come quello di Iga Swiatek che ha regolato in 3 partite Sorana Cirstea. I 2 quarti di finale ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ladeglipartirà fra poche ore, con i quarti di finale dello Slamo al centro della scena. L’Italia ritrova due tennisti italiani nei primi 8 di un Major, 49 anni dopo l’ultima volta.e Sinner hanno vinto con merito le loro rispettive partite, raggiungendo rispettivamente Gaeled uno tra Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. Denis Shapovalov ha trovato invece il match perfetto, eliminando a sorpresa Alexander Zverev; invece Rafael Nadal torna nelle fasi finali di uno Slam, 8 mesi dopo l’ultima volta. Nel femminile, continua il sogno di Alizé Cornet, la quale ha piegato Simona Halep in due set, così come quello di Iga Swiatek che ha regolato in 3 partite Sorana Cirstea. I 2 quarti di finale ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Non avevamo mai avuto due italiani nei quarti di finale degli Australian Open ???????? Scopri di più: - santinobarbera : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… -