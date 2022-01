Al via la partita a Poker per il Quirinale, l'emblema del compromesso (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’elezione per il Quirinale rappresenta la massima manifestazione, nel bene e nel male, del compromesso politico. Si gioca d’astuzia, di ipocrisia, di sussurri e grida. Il primo mito da sfatare, in queste ore, è che il presidente debba essere necessariamente scelto a larga maggioranza. Altrimenti è uno strappo alla Costituzione. Niente di più falso. Basti pensare al ritornello di Enrico Letta sul “presidente non divisivo”. Ricordiamoci che nel 2006 il centrosinistra impose Napolitano agli avversari dicendogli in sostanza: “Noi ce lo votiamo da soli. Prendere o lasciare. Se non vi va bene, l’alternativa è D’Alema”. Questa era la delicatezza con la quale l’allora Unione di Romano Prodi affrontava le trattative. Oggi però che la sinistra non può dare le carte, risuona l’allarme democratico all’ipotesi che il centrodestra esprima un suo nome: prima hanno ... Leggi su panorama (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’elezione per ilrappresenta la massima manifestazione, nel bene e nel male, delpolitico. Si gioca d’astuzia, di ipocrisia, di sussurri e grida. Il primo mito da sfatare, in queste ore, è che il presidente debba essere necessariamente scelto a larga maggioranza. Altrimenti è uno strappo alla Costituzione. Niente di più falso. Basti pensare al ritornello di Enrico Letta sul “presidente non divisivo”. Ricordiamoci che nel 2006 il centrosinistra impose Napolitano agli avversari dicendogli in sostanza: “Noi ce lo votiamo da soli. Prendere o lasciare. Se non vi va bene, l’alternativa è D’Alema”. Questa era la delicatezza con la quale l’allora Unione di Romano Prodi affrontava le trattative. Oggi però che la sinistra non può dare le carte, risuona l’allarme democratico all’ipotesi che il centrodestra esprima un suo nome: prima hanno ...

