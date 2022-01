Torino, i convocati di Juric per la sfida al Sassuolo (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Sassuolo di Serie A che si giocherà nel pomeriggio Diverse assenze per Juric, che ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo. Le scelte del tecnico del Torino: Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Angori, Vojvoda, Buongiorno Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Praet, Mandragora, Linetty Attaccanti: Zaza, Pjaca, Brekalo, Sanabria, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilha diramato la lista deiper lacontro ildi Serie A che si giocherà nel pomeriggio Diverse assenze per, che ha diramato la lista deiper ladi questo pomeriggio contro il. Le scelte del tecnico del: Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Angori, Vojvoda, Buongiorno Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Praet, Mandragora, Linetty Attaccanti: Zaza, Pjaca, Brekalo, Sanabria, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Convocati Torino: non c'è Djidji, resta a casa pure Verdi: Questi sono i convocati del Torino per la partita delle… - sportface2016 : #TorinoSassuolo, i 23 convocati di #Juric: ancora out Belotti e Aina - infoitsport : Torino, i convocati di Juric per la sfida contro il Sassuolo - iljackmora : RT @CorriereGranata: ?? I convocati di #Juric per #TorinoSassuolo: tornano disponibili #Ansaldi, #Baselli e #Linetty. Sorpresa #Angori: il P… - GIUSPEDU : RT @CorriereGranata: ?? I convocati di #Juric per #TorinoSassuolo: tornano disponibili #Ansaldi, #Baselli e #Linetty. Sorpresa #Angori: il P… -