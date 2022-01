Sophie e Alessandro | la resa dei conti!

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 gennaio 2022)Codegoni eBasciano si confrontano dopo la lite di Sabato: pace fatta o addio definitivo? Ecco cosa si sono dettiCodegoni eBasciano tornano a parlare delle problematiche che, ormai da troppo tempo, affliggono il loro rapporto. La modella non ne può più dei continui battibecchi e, a seguito dell’ennesimo litigio avvenuto lo scorso sabato sera, chiede un confronto con Basciano per fare chiarezza su quanto è successo e sulle parole dette., ormai esausta, dichiara di aver fatto dieci passi indietro, scatenando ulteriormente “l’ira” diche, per l’ennesima volta, attacca la gieffina: “mi sa che ci dobbiamo allontanare, tu dici che devi fare passi indietro ma quello di cui abbiamo bisogno è amore, coccole, carezze e ...