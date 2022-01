Sileri sul numero dei decessi: “Nei prossimi giorni calerà” (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – Sileri sul numero dei decessi è fiducioso. Ecco che cosa ha detto il sottosegretario alla Salute oggi pomeriggio, ospite di ‘Domenica in’, su RaiUno: “Anche da noi nei prossimi giorni, oltre il calo dei contagi” da coronavirus, “ormai abbiamo una stabilizzazione, calerà il numero dei ricoverati e dei decessi”. Ultimo Capodanno con il Covid L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonaccini e l’apertura degli stadi Vacca e Valente vogliono riaprire gli stadi al 20% della capienza Sileri sul Capodanno: “Sarà l’ultimo con il Covid” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA –suldeiè fiducioso. Ecco che cosa ha detto il sottosegretario alla Salute oggi pomeriggio, ospite di ‘Domenica in’, su RaiUno: “Anche da noi nei, oltre il calo dei contagi” da coronavirus, “ormai abbiamo una stabilizzazione,ildei ricoverati e dei”. Ultimo Capodanno con il Covid L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonaccini e l’apertura degli stadi Vacca e Valente vogliono riaprire gli stadi al 20% della capienzasul Capodanno: “Sarà l’ultimo con il Covid”

