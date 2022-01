Quirinale: Conte, 'voti M5s non per interessi di parte ma di italiani' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "I nostri voti li dobbiamo mettere a disposizione, come nelle corde dei nostri valori, non per interessi di parte me per gli interessi degli italiani tutti, questo deve essere il nostro obiettivo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con i grandi elettori M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "I nostrili dobbiamo mettere a disposizione, come nelle corde dei nostri valori, non perdime per glideglitutti, questo deve essere il nostro obiettivo". Così il leader del M5S Giuseppe, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con i grandi elettori M5S.

