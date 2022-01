Perugia vs Pordenone 0-1 | il Grifo cade al Curi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si conclude la sfida disputata alle 16.15 allo stadio Renatodie travstermina 0-1. Ilperde l’imbattibilità che aveva accumulato con la striscia positiva di sette match consecutivi. Merito dei neroverdi ben messi in campo. Match equilibrato si sblocca al termine Nelle premesse si preannunciava grande equilibrio e così è stato. Una partita frammentata che non ha visto nessuna delle due squadre in vantaggio per quasi 90?. Ilci ha provato timidamente, ma ilha risposto colpo su colpo. All’ottavo minuto Lisi va vicino al vantaggio con un colpo di testa che finisce di poco fuori, poi al 19? Mensah recupera palla su un retropassaggio sbagliato di Angella ma Chichizola respinge. Proprio Angella di testa va ...