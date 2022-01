Oroscopo 23 gennaio 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Un importante punto di svolta nel viaggio retrogrado di Mercurio avviene quando incontra il sole in Acquario alle 5:28: arriva una nuova prospettiva di una vecchia idea. La luna in Bilancia si confronta con Venere retrograda in Capricorno alle 14:22, trovandoci a riconsiderare ciò che è veramente importante per noi. La luna stabilisce un collegamento Leggi su periodicodaily (Di domenica 23 gennaio 2022) Un importante punto di svolta nel viaggio retrogrado di Mercurio avviene quando incontra il sole in Acquario alle 5:28: arriva una nuova prospettiva di una vecchia idea. La luna in Bilancia si confronta con Venere retrograda in Capricorno alle 14:22, trovandoci a riconsiderare ciò che è veramente importante per noi. La luna stabilisce un collegamento

