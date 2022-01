MILAN-JUVENTUS | i tifosi | “Derby decisivo per lo Scudetto” | VOX POPULI

Advertising

JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - MrRuggier0 : RT @Rossonerosemper: Lotta Champions Inter 53* Napoli 49 Milan 49 Atalanta 43* Juventus 42 Roma 38 Un anno fa Inter 53 Milan 49 Juventus… - MarioZangief : RT @storia_juventus: Verso #MilanJuve ???? #memories ???? É il 6 Aprile 1997 e #Milan e #Juventus si sfidano nella nona Giornata del Giron… -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN JUVENTUS

In un clima surreale, con gli spalti deserti con soli 5.000 tifosi presenti,scivola via senza grandi emozioni. Finisce 0 - 0, un punto a testa che permette ai rossoneri di ...La domenica di, e potevo non andare allo stadio? Vista la sportiva 'rivalità' con il mio discografico Roberto Rossi, vado con lui: un semi derby in famiglia. Arrivo allo stadio e trovo Simone e ...Ventitreesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Pareggio senza gol a San Siro fra Milan e Juve; l’Inter batte il Venezia. Il ventitreesimo turno di Serie A si è ...Il pareggio per 0-0 tra Milan e Juventus, più ancora la prestazione davvero deludente (solo in parte spiegata dalle condizioni del terreno di gioco) in un match scialbo, è un assist per l'Inter ...