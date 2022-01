Corsa al Colle: Berlusconi getta la spugna e dice no a Draghi (Di domenica 23 gennaio 2022) I sogni, di solito, muoiono all'alba. Stavolta, invece, muoiono via Zoom , ma fanno male uguale, quando si infrangono. Il Cavaliere è nero, ma di umore, gonfio di rancore, malmostoso. La riunione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) I sogni, di solito, muoiono all'alba. Stavolta, invece, muoiono via Zoom , ma fanno male uguale, quando si infrangono. Il Cavaliere è nero, ma di umore, gonfio di rancore, malmostoso. La riunione del ...

