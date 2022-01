Casini dice no a Palazzo Chigi. Draghi teme i veti dentro Pd e 5S (Di domenica 23 gennaio 2022) L’ex presidente della Camera rifiuta l’offerta di fare il premier. I sospetti del capo del governo sulle manovre di Franceschini Leggi su lastampa (Di domenica 23 gennaio 2022) L’ex presidente della Camera rifiuta l’offerta di fare il premier. I sospetti del capo del governo sulle manovre di Franceschini

Advertising

marcomoltomale : Magna pure tranquillo! Quirinale. Casini inabissato da mesi per schivare veti. Ora aspetta e dice: “Sto tranquillo… - AntonellaColoru : RT @eziomauro: Quirinale. Casini inabissato da mesi per schivare veti. Ora aspetta e dice: “Sto tranquillo” - marcovoltaico : @AscaniTobia C’è chi dice Letta (G.). Io ormai ho detto Casini - interminei : Che fortuna non avremo Draghi ma Casini...la política si riprende il suo spazio dice Boordy Che culo! - diStasioStefano : RT @eziomauro: Quirinale. Casini inabissato da mesi per schivare veti. Ora aspetta e dice: “Sto tranquillo” -