Cagliari-Fiorentina 1-1: Sottil risponde a Joao Pedro, un punto a testa (Di domenica 23 gennaio 2022) Un calderone di emozioni in Sardegna per un match vibrante, divertente e ricchissimo di spunti. Basterebbe leggere il tabellino della partita per capire quanto Cagliari-Fiorentina sia stata una partita dalle mille sfaccettature: due gol e due rigori parati per squadra, il gol dell’ex e tanto agonismo in campo. Alla fine di questa contesa rusticana, le due formazioni si prendono un puntino a testa in una vera e propria corrida. Ecco cosa è successo. Cagliari-Fiorentina: Sottil salva la Viola La partita è immediatamente viva e vibrante, con il Cagliari che avrebbe l’occasione per passare in vantaggio, ma Joao Pedro spreca malamente. Dall’altra parte Odriozola si procura un calcio di rigore per fallo di Bellanova. Dagli undici metri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Un calderone di emozioni in Sardegna per un match vibrante, divertente e ricchissimo di spunti. Basterebbe leggere il tabellino della partita per capire quantosia stata una partita dalle mille sfaccettature: due gol e due rigori parati per squadra, il gol dell’ex e tanto agonismo in campo. Alla fine di questa contesa rusticana, le due formazioni si prendono un puntino ain una vera e propria corrida. Ecco cosa è successo.salva la Viola La partita è immediatamente viva e vibrante, con ilche avrebbe l’occasione per passare in vantaggio, maspreca malamente. Dall’altra parte Odriozola si procura un calcio di rigore per fallo di Bellanova. Dagli undici metri ...

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - IFTVofficial : 8’ Fiorentina miss penalty ? 47’ Cagliari 1-0 Fiorentina ?? 64’ Odriozola red card ?? 68’ Cagliari miss penalty ? 75… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - CalcioNews24 : #Fiorentina, Italiano analizza così il pareggio in casa del #Cagliari ??? - Ftbnews24 : ???? #Cagliari-Fiorentina 1-1, Italiano: “Sono davvero contento della reazione, Vlahovic è sereno” #Fiorentina… -