Tutti pieni i covid center in città e in provincia, è emergenza (Di sabato 22 gennaio 2022) di Monica De Santis Reparti pieni in Tutti gli ospedali covid di?Salerno e provincia. L’onda lunga del contagio non si placa e le strutture della città capoluogo e della provincia ora sono in piena emergenza. Facendo registrare un dato che si avvicina a quello della zona rossa. Se fino a pochi giorni fa si registrava solo al?San Giovanni di?Dio e Ruggi d’Aragona la mancanza di posti con i 14 di malattie infettive e i 14 di infettivologia Tutti occupati. Ora al limite sono anche quelli di terapia intensiva, dove sembra che siano rimasti a disposizioni pochissimi posti. Stessa situazione, si registra al Giovanni Da Procida di Salerno, riaperto, lo ricordiamo, lo scorso 3 gennaio, proprio per fronteggiare l’aumento dei casi in città ed in ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 22 gennaio 2022) di Monica De Santis Repartiingli ospedalidi?Salerno e. L’onda lunga del contagio non si placa e le strutture dellacapoluogo e dellaora sono in piena. Facendo registrare un dato che si avvicina a quello della zona rossa. Se fino a pochi giorni fa si registrava solo al?San Giovanni di?Dio e Ruggi d’Aragona la mancanza di posti con i 14 di malattie infettive e i 14 di infettivologiaoccupati. Ora al limite sono anche quelli di terapia intensiva, dove sembra che siano rimasti a disposizioni pochissimi posti. Stessa situazione, si registra al Giovanni Da Procida di Salerno, riaperto, lo ricordiamo, lo scorso 3 gennaio, proprio per fronteggiare l’aumento dei casi ined in ...

