Tonga, una settimana dopo (Di sabato 22 gennaio 2022) Le operazioni di soccorso dopo la violenta eruzione del vulcano sottomarino proseguono tra grandi difficoltà e preoccupazioni Leggi su ilpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Le operazioni di soccorsola violenta eruzione del vulcano sottomarino proseguono tra grandi difficoltà e preoccupazioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Tonga isolata dal mondo, allarme per una nuova eruzione. Le isole sotto la cenere, danni enormi ma Internet è fuori… - ilpost : Tonga, una settimana dopo - dera_maria : RT @santegidionews: Preghiera per Tonga, colpita da una gravissima devastazione. A Santa Maria in Trastevere, presieduta dal card. Czerny,… - giusvelasco : #Tonga, onda d’urto talmente forte che negli Usa il Presidente Biden si è svegliato durante una conferenza. #tongatsunami - 76Celisa : RT @santegidionews: Preghiera per Tonga, colpita da una gravissima devastazione. A Santa Maria in Trastevere, presieduta dal card. Czerny,… -