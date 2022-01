"Sta per esplodere una bomba". Meloni e il dramma oscurato dal Quirinale: "Una maggioranza sgangherata" (Di sabato 22 gennaio 2022) È una Giorgia Meloni particolarmente battagliera, quella che si approccia alle ore precedenti dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica. La partita per il Quirinale è più incerta che mai, anche perché il centrodestra attende di fare un vertice per chiarire la strategia ora che Silvio Berlusconi è praticamente uscito dai giochi. Nel frattempo, però, la leader di Fratelli d'Italia non trascura il ruolo di unica e fiera opposizione all'esecutivo presieduto da Mario Draghi. “Le misure che il ‘governo dei migliori' mette in campo con l'ultimo decreto, contro il caro bollette, sono del tutto insufficienti - ha dichiarato la Meloni - nessun intervento per affrontare il problema dell'indipendenza energetica nazionale, né misure immediate per alleggerire l'aumento dei prezzi dell'energia. Nulla o poco è stato fatto per le imprese ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) È una Giorgiaparticolarmente battagliera, quella che si approccia alle ore precedenti dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica. La partita per ilè più incerta che mai, anche perché il centrodestra attende di fare un vertice per chiarire la strategia ora che Silvio Berlusconi è praticamente uscito dai giochi. Nel frattempo, però, la leader di Fratelli d'Italia non trascura il ruolo di unica e fiera opposizione all'esecutivo presieduto da Mario Draghi. “Le misure che il ‘governo dei migliori' mette in campo con l'ultimo decreto, contro il caro bollette, sono del tutto insufficienti - ha dichiarato la- nessun intervento per affrontare il problema dell'indipendenza energetica nazionale, né misure immediate per alleggerire l'aumento dei prezzi dell'energia. Nulla o poco è stato fatto per le imprese ...

