Sparatoria in centro a Taranto, feriti due poliziotti (Di sabato 22 gennaio 2022) Taranto (ITALPRESS) – Due poliziotti sono rimasti feriti a Taranto, in viale Magna Grecia, durante un'attività di controllo da un uomo che ha estratto una pistola e ha sparato. Uno dei due agenti, rimasto a terra, è stato soccorso e portato in ospedale. L'autore degli spari è stato bloccato dopo aver tentato la fuga e arrestato. Sul posto oltre al personale del 118 anche i carabinieri. I poliziotti non sono in pericolo di vita: uno è stato raggiunto da un proiettile al torace e l'altro ferito in maniera lieve alla mano. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

