Sinner il pignolo | ' Con De Minaur dovrò alzare livello' E la statistica lo rincuora

(Di sabato 22 gennaio 2022) Un set e mezzo di vuoto che ha fatto paura. E dopo la tachicardia per i cinque set di Matteo Berrettini contro Alcaraz, il cuore è tornato ad accelerare stamattina per Jannik che pareva in balia di un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sinner pignolo

La Gazzetta dello Sport

Un set e mezzo di vuoto che ha fatto paura. E dopo la tachicardia per i cinque set di Matteo Berrettini contro Alcaraz, il cuore è tornato ad accelerare stamattina per Jannik che pareva in balia di un ...Un set e mezzo di vuoto che ha fatto paura. E dopo la tachicardia per i cinque set di Matteo Berrettini contro Alcaraz, il cuore è tornato ad accelerare stamattina per Jannik che pareva in balia di un ...