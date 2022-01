Sci alpino | Coppa del Mondo 2021 2022 | le classifiche aggiornate

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia scaccia i fantasmi e trionfa! Coppa del Mondo general… - CorriereUmbria : Goggia scatenata in Coppa del Mondo #Goggia #Cortina #discesa - sportli26181512 : Sci, Discesa libera Cortina: Goggia vince in 1:06.98. Brignone chiude a +1.18: La bergamasca, dopo la caduta di set… - RSIsport : ?? Discesa di Cortina che sorride a Sofia Goggia: su un'Olimpia delle Tofane sferzata dal vento quarta Corinne Suter… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo valida per la Coppa del Mondo di. L'azzurra ha completato la propria prova in 1'06.98, precedendo l'austriaca Ramona Siebenhofer (+0.20) e la ceca Ester Ledecka (+0.26). Per la campionessa bergamasca si tratta del sesto successo ...Sesto trionfo stagionale per una straordinaria Sofia Goggia, che dopo la brutta caduta dello scorso weekend in Austria, vince sulle Tofane una discesa quasi dimezzata per via del vento, con partenza ...Rischia, sbaglia, ma alla fine è velocissima e vince sempre e solo lei. Sofia Goggia torna al successo nella discesa di Cortina, conquistando la quarta vittoria stagionale nella specialità, la diciass ...Sci alpino - Errori incredibili per Sofia Goggia, che un paio di volte rischia di uscire dal tracciato dell'Olympia delle Tofane, ma è davvero molto più veloce ...