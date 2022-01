M5S in fibrillazione sul Colle | ma il No a Draghi è difficile Nel Movimento circola una rosa di quirinabili | da Segre a Riccardi Conte prova a stringere su un nome condiviso

(Di sabato 22 gennaio 2022) Continua a rimanere magmatica la situazione in casa M5S sul Quirinale. I pentastellati non sono solo alle prese con i tormenti interni e le diverse opinioni su chi dovrà essere il prossimo presidente della Repubblica ma devono affrontare anche altre grane. Come quella che ha travolto il deputato Riccardo Fraccaro, ex sottotario alla Presidenza del Consiglio, “colpevole” di aver incontrato alcuni giorni fa “senza il mandato dei vertici” il leader della Lega, Matteo Salvini sul Quirinale (leggi l’articolo). Fraccaro che a muso duro dice: “Sta montando un clima estremamente velenoso, perciò, vorrei sgombrare subito il campo da ogni dubbio dicendo che non voterò mai Mario”. Già,. Nel corso dell’assemblea dei deputati di giovedì sera l’ex banchiere ha incassato le prime aperture: da Stefano Buffagni a Sergio Battelli. Lo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5S fibrillazione

LA NOTIZIA

A preoccupare anche la posizione di Giuseppe Conte : il leader delsembra sia poco propenso al ... mandano ini grillini, che temono le elezioni anticipate. Leggi anche l'articolo > ......su cui Palazzo Chigi non interviene ma che hanno provocato non pocafra i partiti. Beppe Grillo è indagato per traffico d'influenze illecite nel caso Moby Nuova tegola per il: ...Il piano inclinato non pende molto, ma il pallino sta lentamente scivolando verso Mario Draghi. È una giornata di incontri per Enrico Letta, di continue telefonate per Giuseppe Conte. Sabato potrebber ...C’è rimasta poco, infatti: appena due giorni dopo ecco il trasloco nelle file di Iv. Per chi segue le vicende parlamentari, in realtà, il cambio di casacca non è del tutto inaspettato. Evangelista ha ...