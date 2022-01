Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Australian Open 2022: data, orario e avversario (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha superato Taro Daniel in quattro set, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 6-1. Non la migliore prestazione della vita per il classe 2001, che comunque ha portato a casa il successo ed ha proseguito il suo cammino in quel di Melbourne. Prima volta in carriera alla seconda settimana in Australia per Sinner, già capace di spingersi così avanti sia al Roland Garros che agli Us Open. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’italiano affronterà il vincente del match De Minaur-Andujar. La sfida di ottavi con ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022)ha raggiunto glidi. Il tennista italiano ha superato Taro Daniel in quattro set, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 6-1. Non la migliore prestazione della vita per il classe 2001, che comunque ha portato a casa il successo ed ha proseguito il suo cammino in quel di Melbourne. Prima volta in carriera alla seconda settimana in Australia per, già capace di spingersi così avanti sia al Roland Garros cheUs. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’italiano affronterà il vincente del match De Minaur-Andujar. La sfida dicon ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - Eurosport_IT : Abbiamo 4? italiani da sostenere a Melbourne ???? ?? Lorenzo Sonego ?? Camila Giorgi ?? Jannik Sinner ?? Matteo Berr… - Eurosport_IT : Più difficile no eh? Che numero di Jannik Sinner... ???????? #AusOpen | #EurosportTENNIS - Maria33759436 : RT @InteBNLdItalia: Sinner-Winner ?? Jannik supera in quattro set Taro Daniel e raggiunge la seconda settimana degli #AO2022 ?? #tennis | #… - RebsDiary : RT @WeAreTennisITA: JANNIK AGLI OTTAVI ?????? La versione non migliore di Sinner basta per battere il giapponese Taro Daniel per 6-4 1-6 6-… -