Inter Venezia 1-1 LIVE: grande occasione dei nerazzurri con Dzeko (Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Venezia si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Venezia 1-1 MOVIOLA Fischio d'inizio – Si parte! 5? Possesso Inter – Lungo tiro palla della squadra di Inzaghi. 10? occasione Inter – Lautaro allarga per Barella, sinistro al volo di Dzeko, Lezzerini blocca in due tempi. 19? GOL DEL Venezia – Ampadu scende sulla fascia e crossa per Henry che svetta in area e di testa non lascia scampo ad Handanovic. 24? Primo cambio per il ...

