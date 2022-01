Elza Soares | samba bossa e jazz per una voce in cima al mondo

(Di domenica 23 gennaio 2022) Come ci avevano promesso le parole che Romulo Froes e Alice Coutinho le avevano tessuto addosso in uno dei tanti fiammeggianti ritorni,, «la donna della fine del» ha cantato fino alla fine. E ancora due album – uno di inediti – e un dvd registrato senza pubblico al Teatro Municipal di Sao Paulo due giorni prima di morire, si aggiungeranno nel corso di quest’anno ai 35 titoli di una carriera lunga sessant’anni. Da che pianeta venisse la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

'O Rei' sui social ha voluto mandare l'ultimo saluto alla cantante brasiliana, morta ieri a 91 anni. 'Come promesso nella sua canzone, ha cantato fino alla fine. Intanto quest'ultimo si fa sentire sui social per ricordare, la celebre cantante brasiliana in passato anche legata a Garrincha. 'Un mito della nostra musica, storico, genuino, unico e ...