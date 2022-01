Covid, il report Iss: «Rischio di morte 33 volte più alto tra i No Vax» (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tasso di mortalità a causa del Covid è 33 volte più alto tra i No vax rispetto ai pazienti vaccinati. Il dato emerge dal Rapporto esteso dell’Iss pubblicato oggi, 22 gennaio. Nel dettaglio, l’Iss parla di 52,9 decessi per 100 mila abitanti tra i non vaccinati over 12 contro 1,6 per i vaccinati con booster. Quanto al tasso di ricoveri, è di 31,3 casi ogni 100 mila per i non vaccinati, circa 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100 mila. «Il tasso di ospedalizzazione standardizzato – spiega il report dell’Istituto superiore di sanità – è di 248,5 ricoveri per 100 mila abitanti per i non vaccinati contro 20,8 ricoveri dei vaccinati», circa 12 volte più alto. Leggi anche: Quanto costano il ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tasso di mortalità a causa delè 33piùtra i No vax rispetto ai pazienti vaccinati. Il dato emerge dal Rapporto esteso dell’Iss pubblicato oggi, 22 gennaio. Nel dettaglio, l’Iss parla di 52,9 decessi per 100 mila abitanti tra i non vaccinati over 12 contro 1,6 per i vaccinati con booster. Quanto al tasso di ricoveri, è di 31,3 casi ogni 100 mila per i non vaccinati, circa 39piùrispetto ai vaccinati con dose booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100 mila. «Il tasso di ospedalizzazione standardizzato – spiega ildell’Istituto superiore di sanità – è di 248,5 ricoveri per 100 mila abitanti per i non vaccinati contro 20,8 ricoveri dei vaccinati», circa 12più. Leggi anche: Quanto costano il ...

