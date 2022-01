Australian Open 2022 | tutto facile per Daniil Medvedev | sconfitto Botic van de Zandschulp e ottavi di finale centrati

(Di sabato 22 gennaio 2022)per. Il n.2 del mondo si è imposto in maniera chiara contro l’olandesevan de(n.57 del ranking) nel match valido per il terzo turno degli. Sul cemento di Melbourne il russo ha imposto la propria legge, spuntandola con lo score di 6-4 6-4 6-2. Una pratica archiviata dal vincitore degli US2021 in 1 ora e 57 minuti di partita, confermando quanto già si era notato negli incontri precedenti: grande fiducia nei propri mezzi ed estrema solidità., dunque, affronterà negliil vincente della sfida tra l’americano Maxime Cressy (n.70 del ranking) e l’o Christopher O’Connell (n.175 ...

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: #AusOpen,programma di domenica 23 gennaio: Nadal non prima delle 4 Berrettini intorno alle 11 - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Australian Open. Doppio, coppia Bolelli-Fognini agli ottavi -

Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità, e il 34enne di Arma di Taggia, n.I due azzurri si sono imposti al secondo turno su Dodig e Melo MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità, e il 34enne di Arma di Taggia, n.Domenica 23 gennaio scenderà in campo un italiano agli Australian Open 2022. Matteo Berrettini affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta negli ottavi di finale del primo Slam della stagione. L'azzurr ...Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Stefanos Tsitsipas approda agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in ...